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"تعليم القاهرة": لم نتلق أي شكاوى بامتحانات الدبلومات الفنية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 01:11 م
"تعليم القاهرة": لم نتلق أي شكاوى بامتحانات الدبلومات الفنية الامتحانات - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، هدوء وانتظام اللجان الإمتحانية، اليوم الأربعاء، حيث تابع اليوم التاسع لإمتحانات الدبلومات الفنية من خلال غرفة العمليات الرئيسية للإمتحانات التحريرية للدبلومات الفنية لعام 2023 (دور أول)، حيث يؤدى الامتحانات ٤٧٨٩٥طالبًا، فى ١٩٧ لجنة .
 
وأكد وكيل أول الوزارة أن الإمتحانات تسير سيراً حسنا، وأن اللجان الامتحانية ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وفى حالة من التواصل الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية مع غرف العمليات الفرعية بالإدارت التعليمية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى حتى الآن .
 
ويؤدى طلاب دبلوم الثلاث سنوات صناعى الفترة الأولى امتحان مواد فنية والفترة الثانية أسس زخرفية، أما طلاب دبلوم الثلاث سنوات صناعى مهنى فهم يؤدون امتحان مواد فنية، وطلبة دبلوم الثلاث سنوات مزدوج صناعى تؤدى امتحان مواد فنية، وطلبة دبلوم خمس سنوات صناعى،  مواد فنية، وتجارى ثلاث وخمس سنوات فترة أولى وفترة ثانية مواد فنية، أما طلبة دبلوم ثلاث سنوات زراعى، والدبلوم الفندقى ثلاث سنوات وخمس سنوات  يمتحنون مواد فنية.
 
 

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