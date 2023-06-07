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تعليم القاهرة: الإعلان عن تنسيق الثانوى العام خلال أسبوع

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:11 ص
تعليم القاهرة: الإعلان عن تنسيق الثانوى العام خلال أسبوع وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جارى الإعداد والإحصاء للإعلان عن تنسيق الثانوى العام، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التنسيق خلال أسبوع، بعد اعتماده من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. 
 
يذكر أن تنسيق الثانوى العام كان العام الماضى بحد أدنى 220 درجة، حيث خفضه المحافظ من 222 درجة إلي 220 درجة والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة. 
 
واعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3%.
 
وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك 159 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مشيرا إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.72% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.24%.
 
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

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