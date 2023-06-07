تعليم الفيوم: لأول مرة مراوح ستاند وزجاجات مياه معدنية لطلاب الثانوية العامة

الفيوم رباب الجالي

قالت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه للمرة الأولى سيت توفير "مراوح ستاند" وزجاجات مياه معدنية لجميع طلاب الثانوية العامة فى لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة.

ولفتت وكيلة الوزارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن توفير المراوح وزجاجات المياه سيتم بالتنسيق مع مديرية التضامن بمحافظة الفيوم التى عرضت توفير المراوح بشكل مؤقت فى اللجان خلال فترة الامتحانات على أن يتم استعادتها بعد الامتحانات، بالإضافة إلى توفير زجاجات المياه المعدنية للطلاب على مدار أيام الامتحانات.

وأشارت وكيلة وزارة التربة والتعليم بمحافظة الفيوم إلى أن المديرية استعدت بشكل جيد لامتحانات الثانوية العامة، ويتم عقد اجتماعات يومية لمتابعة تجهيز اللجان وتجهيز استراحات المراقبين والآلية التى سيتم بها تسليم أوراق الإجابات والأسئلة واستلامها من الطلاب ونقلها إلى مقار التصحيح وذلك بالمتابعة مع كافة الجهات المسؤولة.

وكان محافظ الفيوم، أصدر قرارًا بإلغاء جميع الأسواق بالطرق والشوارع المؤدية إلى لجان الامتحانات بجميع قرى ومراكز المحافظة، بهدف توفير السيولة المرورية وعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات فى المواعيد المقررة، موجهًا رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ القرار، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإخطار إدارة المواقف والنقل الجماعى، بمقار لجان الثانوية العام بجميع مراكز المحافظة، والتنسيق مع مدير إدارة الأزمات والطوارئ، لتوفير وسائل انتقال آمنة ومريحة للطلاب إلى لجان الامتحانات.

كما أصدر المحافظ، قرارًا بمنع أعمال صيانة الكهرباء بنطاق الكنترولات ولجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين، من تاريخ 11 يونيو، حتى 13 يوليو القادم، والتشديد على مسئولى قطاع الكهرباء بمراجعة جميع لجان الثانوية العامة بفترة كافية، وتواجد فريق للطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتدخل الفورى، تجنبًا لانقطاع التيار الكهربائى، كما وجه وكيل وزارة التموين، بالتأكد من توفير الخبز اللازم لمراقبى وملاحظى امتحانات الثانوية العامة، طوال فترة الامتحانات.