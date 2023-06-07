اليوم السابع
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تعرف على نشاط معهد بحوث أمراض النباتات عن شهر مايو

الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:49 م
تعرف على نشاط معهد بحوث أمراض النباتات عن شهر مايو وزارة الزراعة - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمود قمحاوى مدير معهد أمراض النباتات إن المعهد اصدر تقريره الشهرى الذي يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر مايو 2023 وجاءت على النحو التالي :
 
1- تم المرور على محافظات (المنيا – أسيوط – بنى سويف –الإسماعيلية – الغربية –الدقهلية- كفر الشيخ-المنوفية-البحيرة) للوقوف على الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر وكتابة التوصيات المناسبة.
 
2- تم المرور علي زراعات المانجو والعنب و المشمش بمحافظات القليوبية والشرقية والغربية والبحيرة حيث لوحظت إصابات في المزارع التي تم المرور عليها بالبياض الدقيقي وتساقط الثمار والباض الزغبي في العنب وقد تمت التوصية بالرش بالمبيدات الموصى بها مع الاهتمام بالعمليات الزراعية والتخلص الأمن من الأجزاء النباتية المصابة.
 
3- تم المرور على زراعات النخيل بتوشكي و تمت التوصية بالعلاجات المناسبة.
 
4- تم المرور على محصول قصب السكر بمحافظتي قنا والاقصر وتمت التوصية بإقتلاع النباتات المصابه وإعدامها قبل تمزق السوط وانتشار الجراثيم وذلك بعد تغطيتها بأكياس بلاستيكيه حتي لا تنتشرالجراثيم على النباتات المجاوره.
 
5- تم تنفيذ 11 ندوة ارشادية في أمراض الفاصوليا والفراولة وقصب السكر في محافظات الغربية و الإسماعيلية و الأقصر و القليوبية والجيزة والمنوفية.
 
6- تم إلقاء 13 محاضرة في أمراض قصب السكر بمحافظتي الأقصر وسوهاج.
 
7- تم إلقاء 4 محاضرة في أمراض المانجو في محافظتي كفر الشيخ والاسماعيلية.
 
8- تم تنفيذ (4) أيام حقلية عن " أمراض ومشاكل العنب والنهوض بمحضول العنب " بمحافظة الغربية.
 
9- تم نشر 4 أبحاث في مجلات علمية محلية ودولية.
 
10- فحص 564 عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية.
 
11- فحص 112عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة .
 
12- الاشتراك فى أعمال 36 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة. 
 
13- فحص 95 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.
 
14- فحص 24 طردًا بهم تقاوى محاصيل مختلفة.
 

الزراعة

امراض النباتات

المانجو

قصب السكر



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