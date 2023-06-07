تعرف على المقاعد الجارى الاقتراع عليها بنقابة الأطباء قبل فتح باب الترشح

كتبت آية دعبس

تبدأ النقابة العامة للأطباء ، فى فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، مشيرة إلى أن المقاعد المقرر إجراء الانتخابات عليها، هى:

1- النقيب العام ( ويشترط قيد أكثر من 15 سنة ) .

2- النقيب الفرعى (ويشترط قيد أكثر من 15 سنة).

3- أعضاء مجالس النقابات الفرعية :

مقعدان أكثر من 15 سنة قيد ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، ما عدا القاهرة فيكون العدد أربعة أكثر من 15 سنة قيد ، وأربعة أقل من 15 سنة قيد ، والاسكندرية يكون العدد ثلاثة أكثر من 15 سنة قيد ، وثلاثة أقل من 15 سنة قيد بالنقابة.

4- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية :

ثلاثة مقاعد أكثر من 15 سنة قيد ، وثلاثة مقاعد أقل من 15 سنة قيد

5- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق الجغرافية : عضو واحد عن كل منطقة كالتالي :

- منطقة القاهرة، وتشمل محافظة القاهرة: مطلوب عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد ، ( ويكون المرشح مسجلا بنقابة أطباء القاهرة الفرعية.

- منطقة وسط الدلتا (تشمل المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية) : مطلوب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد يكون المرشح مسجلا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء المنوفية .

- منطقة غرب الدلتا (تشمل الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح) : مطلوب عضو واحد أقل من ١٥ سنة قيد (يكون المرشح مسجلا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ما عدا نقابة أطباء الاسكندرية .

- منطقة شرق الدلتا : تشمل الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء : مطلوب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد ) يكون المرشح مسجلاً بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء الشرقية ) .

- منطقة شمال الوجه القبلى : تشمل الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا : مطلوب عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء بنى سويف.

- منطقة جنوب الوجه القبلى : تشمل أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد مطلوب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد ( يكون المرشح مسجلاً بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء اسيوط ) .

وأشارت النقابة إلى أن عدد سنوات القيد سواء أكثر أو أقل من 15 سنة تحتسب من تاريخ القيد حتى وقت إجراء الانتخابات.