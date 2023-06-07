تحويل المناطق الصحراوية بشمال سيناء إلى مزارع خضراء منتجة.. صور

يواصل سكان مناطق قرى الشيخ زويد وجنوب رفح بشمال سيناء جهودهم فى تحويل مناطق صحراوية إلى مزارع خضراء منتجة، ونشر اللون الأخضر.

وأفاد "رامى الحشاش"، من قرية نجع شيبانة فى منطقة "الملالحة"، بأنهم بجهودهم الذاتية واستغلال مياه الأمطار، نجحوا فى استصلاح مساحات واسعة من الأراضى وزراعتها بأنواع مختلفة من القمح، حيث حصدوا محاصيل ناجحة هذا الموسم، ويشهدون الآن نضوج البطيخ الصيفى المزروع على مياه الأمطار.

وأضاف "الحشاش" أن جودة الأراضى الزراعية هى من بين الميزات الرئيسية لهذه المنطقة، وأن هذه المساحات المزروعة حديثًا ساهمت فى توفير فرص عمل للكثير من سكان المنطقة.

وأشار "الحشاش" إلى أنهم يواصلون جهودهم يوميًا فى التعمير والزراعة، ويشمل ذلك مزارعين وخريجين جامعات وحاملى شهادات متوسطة.

وأوضح أن الأنشطة الزراعية فى المنطقة تتركز حول زراعة القمح والشعير والبطيخ الصيفى، وكروم اللوز الخوخ والمشمش والعنب والتين والتين الشوكى وفى بعض أجزاء القرية، تم حفر آبار مياه جوفية واستصلاح مساحات أخرى لزراعة الزيتون والخضروات الموسمية، وبذلك تم تأمين اكتفاء ذاتى للعديد من الأسر فى القرية.

يذكر أنه شهدت مناطق قرى مركز الشيخ زويد وجنوب رفح فى شمال سيناء هذا العام بإنتاج زراعى وافر ومتميز من الفواكه والغلال، حيث ينوع المحصول بين الزراعة على مياه الأمطار والآبار الجوفية.

وتسابق المزارعون فى هذه المناطق القروية لإنتاج محاصيلهم المختلفة، من الكانتلوب والبطيخ والخوخ إلى الشعير والقمح والخضروات.