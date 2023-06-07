تحرير 43 محضرًا خلال حملة لإزالة الاشغالات بشوارع ملوى فى المنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.



من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بشارع العرفانى وتونى بك وسيف باشا بحى شمال المدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 43 مخالفة تنوعت بين ( إزالة إدارية، إشغال طريق، بائع متجول)، وذلك فى إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.