تايوان وسلوفاكيا توقعان 8 اتفاقيات في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم

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وقعت تايوان وسلوفاكيا الثلاثاء ثماني مذكرات تفاهم حول التعاون في العديد من المجالات.

وذكرت صحيفة تايوان نيوز أن الاتفاقيات الثمانية تشمل التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية وأخرى في مجال الثقافة واتفاقية الخدمات الفنية واتفاقية بحث مشتركة حول أجهزة الطاقة واتفاقية بحث مشتركة حول السيارات الكهربائية وثلاث حول إدارة أعضاء هيئة التدريس بين جامعات تايوان وسلوفاكيا.

وأصبحت الاتفاقات ممكنة من خلال اللجنة التايوانية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي، التي تم تأسيسها لإنشاء آلية للتبادلات الثنائية والتعاون في المستقبل.

وقال وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو إنه "سعيد لأن الدورة الثالثة للجنة التايوانية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي قد حققت نتائج ملموسة". وقال إنه تم توقيع أكثر من 26 مذكرة تفاهم منذ الجلسة الأولى في عام 2021.

وذكر أن هناك مناقشات جارية تغطي مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا.. وأشاد وزير الخارجية بلجنة التعاون الاقتصادي، وقال إنه يعتقد بشدة أنها "خطوة كبيرة إلى الأمام لعلاقاتنا الثنائية".

وقال نائب وزير الاقتصاد السلوفاكي بيتر سفيك، الذي يرأس حاليًا وفدًا حكوميًا مؤلفًا من 26 عضوًا إلى تايوان، إن زيارتهم بالإضافة إلى المفاوضات في لجنة التعاون الاقتصادي الثالثة، "تدعم العلاقات الجيدة بين سلوفاكيا وتايوان".. وأضاف أن اللجنة تسهل أيضًا مزيدًا من التطوير في "التعاون الاقتصادي الثنائي وأشباه الموصلات والعلوم والبحث وسلاسل التوريد "لصناعة السيارات"، والتعليم وتدريب المواهب".

وأشار سيفك إلى حرص سلوفاكيا على تعزيز الاستثمار والمشاريع المشتركة مع الشركاء التايوانيين وهي "مستعدة لتقديم الدعم للمستثمرين التايوانيين والظروف المناسبة للأنشطة والشراكة".

وفي حديثه عن لجنة التعاون الاقتصادي، قال سيفك، "إنها ستحدد إطار العمل لمزيد من التعاون الملموس والاستعداد لخلق فرص استثمارية مناسبة من شأنها أن تساعد كلاً من منظمتنا الاقتصادية".