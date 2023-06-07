انعقاد اجتماع كبار المسئولين من وزارات الخارجية في مصر ودول مجلس التعاون

كتب أحمد جمعة

ترأس السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والسفير أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون ودول الجوار الإقليمي بوزارة خارجية سلطنة عمان، اجتماع كبار المسئولين من وزارات الخارجية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالرياض يوم 5 يونيو 2023، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي في إطار آلية التشاور السياسي بين مصر والمجلس.

​تناول الاجتماع عدداً من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلي مناقشة مشروع خطة العمل المقترحة للتعاون بين مصر والمجلس في عدة مجالات مع التركيز على ملفي الأمن الغذائي والاستثمار.

​وقد تم خلال اللقاء التأكيد على الأهمية التي توليها مصر للتعاون والتنسيق المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط على المستوي الثنائي بل أيضاً على المستوي الجماعي، مما يوفر إطاراً مؤسسياً للتعاون مع دول الخليج، كما يفتح المجال لإقامة مشاريع تعاون كبري في المجالات التجارية والاستثمارية وغيرها بين مصر ودول الخليج على الصعيدين الثنائي والجماعي.

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