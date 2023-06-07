الناتو والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بينهما

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أكد المدير العام للقوات العسكرية الدولية التابعة لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" الفريق يانوش أدامزاك أن الحلف يشهد "حقبة غير مسبوقة" من التعاون العسكري مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتضح من الاجتماعات المنتظمة الأساسية التي عقدها الجانبين للتنسيق المستمر بين المنظمتين ولتعزيز مستوى التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي.

ونقل بيان صادر عن الحلف أن تصريحات الفريق أدامزاك جاءت خلال استضافة هيئة الأركان العسكرية الدولية التابعة لحلف الناتو نظرائها من الاتحاد الأوروبي في المؤتمر نصف السنوي الـ19 للمديرين العامين.

واستقبل الفريق أدامزاك نائب الأدميرال هيرفي بليجان رئيس هيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي ونائب القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلنطي البحرية وفريقه في المقر الرئيسي لحلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتم أيضا مناقشة التداعيات العالمية والإقليمية للهجمات العسكرية الروسية المستمرة على أوكرانيا، والتأكيد أن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي يتخذان موقفا موحدا لدعم أوكرانيا مهما كلف الأمر.

واختتم المؤتمر بالتشديد على الحاجة إلى مواصلة التعاون الوثيق والمشاركة المستمرة لتحقيق الأهداف المتفق عليها بشأن التنمية والدفاع.