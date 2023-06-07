الناتو: عضوية أوكرانيا بالحلف مرهونا بانتصارها

اعتبر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أنه إذا لم تنتصرأوكرانيا، فلن يكون هناك جدوى من مناقشة عضويتها في الحلف من حيث المبدأ.
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ستولتنبرج خلال منتدى في بروكسل، اليوم الأربعاء: "الشيء الأكثر أهمية اليوم هو ضمان أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن ينتصر، وأن تظل أوكرانيا كدولة ذات سيادة، إذا لم تكن أوكرانيا قادرة على الوجود كدولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة في أوروبا لن يكون هناك موضوع لمناقشة عضويتها بشكل عام".
وأضاف أن التحالف في هذه الحالة يحتاج الآن إلى "إظهار الوحدة لدعم أوكرانيا".
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