الناتو: عضوية أوكرانيا بالحلف مرهونا بانتصارها

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ستولتنبرج خلال منتدى في بروكسل، اليوم الأربعاء: "الشيء الأكثر أهمية اليوم هو ضمان أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن ينتصر، وأن تظل أوكرانيا كدولة ذات سيادة، إذا لم تكن أوكرانيا قادرة على الوجود كدولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة في أوروبا لن يكون هناك موضوع لمناقشة عضويتها بشكل عام".