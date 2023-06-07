المصارع أشرف كابونجا يعلن دخوله موسوعة جينيس كأقوى رجل فى العالم.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن المصارع أشرف كابونجا الملقب بأقوى رجل في العالم دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية وتسلمه للشهادة رسمياً كأقوى رجل في العالم، بعدما نجح في سحب مترو الأنفاق خلال الأشهر الماضية.

وقال أشرف كابونجا فى بيان رسمى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إنه تسلم الشهادة رسمياً قبل ساعات، واعتماده كأقوى رجل فى العالم بعد سحب 220 طنا، وكسر رقم البطل جوردان ستيفنز، أسترالي الجنسية.

وقال أشرف كابونجا، فى بيانه، إنه سلم المهندس على الفضالى العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق نسخة من الشهادة تعبيراً عنه حبه لما قدموه له من تسهيلات في التدريب علي مدار الأشهر الماضية، موجهاً الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات والمهندس خالد صبرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وأحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

وأضاف أشرف كابونجا أنه يستعد خلال الفترة المقبلة بعد عودته من رحلة إلى المملكة العربية السعودية لكسر عدة أرقام قياسية جديدة لتسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باسم مصر.

وتابع أنه مازال يكمل تدريباته لسحب قاطرة في قناة السويس بأسنانه، فقط بعدما بدأت الفكرة خلال الشهور الماضية، إلى جانب سحب عدة سيارات تريلا بأسنانه لتسجل باسم مصر.