المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ا.ى.ص" عامل و"ع.ا.ص" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة المركز وترويجه على المتعاطين وراغبى الشراء من الشباب وأصحاب الكيف على نشاط واسع وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.