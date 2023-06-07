المشدد غيابيا 10 سنوات لعامل لحيازته 5 طرب حشيش في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بمعاقبة المتهم " ال.ى.م" غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه ،عما أسند إليه ، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 12036 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات ، الي ورود معلومات مفادها قيام المتهم " ال.ي.م " عامل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم ، فانتقلت قوة أمنية علي اثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية ، وان المتهم علي موعد تسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بمحل الضبط ، وابصرت القوة المتهم يعطي أحد عملائه قطعة لمخدر الحشيش من كيس بلاستيكي بحوزته فتم ضبطه وانتزع الكيس البلاستيكي من يده وبفضه تبين أنه يحتوي علي عدد 5 طرب حشيش، وبتفتيش المتهم عثر علي هاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق في القضية ، وثبت أن المضبوطات عبارة عن عدد 5 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، وزنت 469.28 جراما ، وان القطعة الماخودة من القطع المضبوطه لمخدر الحشيش ، فإن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الاجرءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.