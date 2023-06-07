اليوم السابع
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المرور تحرر 76 ألف مخالفة مرورية متنوعة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:43 ص
المرور تحرر 76 ألف مخالفة مرورية متنوعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (76357) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

 

ـ (19002) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

ـ  (728) مخالفة السير بدون تراخيص.

 

ـ  (6) دراجات نارية مخالفة

 

ـ  (32) مخالفة موقف عشوائى.

 

ـ (22) مخالفة شروط التراخيص.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 


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