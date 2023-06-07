القبض على المتهمين بالتشاجر فى مدينة نصر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شقيقين مقيمان بدائرة القسم "مصابان بجروح"، و5 أشخاص مقيمين بمحافظة الفيوم "بينهم إثنين مصابان" وتم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحد أفراد المشاجرة (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار).

واجهة قوات الأمن المتهمين أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب اللهو، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى فى الهواء من السلاح المضبوط بحوزته، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.