وقال سيرهي كروك، رئيس خدمة الطوارئ الحكومية -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- : نواصل العمل والقضاء على عواقب الأعمال الروسية. حاليا، و"يشارك ما يقرب من 800 شخص وأكثر من 170 وحدة من المعدات."

وأشار إلى أنه تم خلال اليوم الماضي إنقاذ 52 شخصا (من بينهم طفلان) .

ووفقا لكروك ، "إذا لزم الأمر، فإن خدمة الطوارئ الحكومية مستعدة لإشراك 250 فردا آخر وأكثر من 60 قطعة من المعدات الموجودة حاليا في الاحتياط".

من جانبه قال "أوليكساندر بروكودين" رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمدينة "خيرسون" الواقعة جنوبي أوكرانيا إنه تم إجلاء أكثر من 100 شخص في المدينة حتى صباح اليوم الأربعاء، فى أعقاب انهيار سد "نوفا كاخوفكا".

وأضاف بروكودين - في بيان عبر تطبيق تليجرام- أن المياه غمرت أكثر من 1800 منزل على الضفة الغربية لنهر دنيبر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع منسوب المياه بمقدار متر آخر خلال ال 20 ساعة المقبلة.

وقد عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يوم أمس الثلاثاء بناء على طلب من روسيا وأوكرانيا.. وقال كبير مسئولي الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة "مارتن جريفيث" خلال الاجتماع إن ما حدث يعني أن محنة المواطنين في أوكرانيا ومعاناتهم ستزداد سوءا، وقد ألقى الجيش الأوكراني يوم أمس الثلاثاء باللوم على روسيا في تدمير السد.

