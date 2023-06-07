اليوم السابع
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"الصحة": توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الأربعاء، 07 يونيو 2023 08:00 ص
"الصحة": توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات ضمن مبادرة قوائم الانتظار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار وذلك ، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/، منوهة إلى استقبال  استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.


الصحة

قوائم الانتظار

انهاء قوائم الانتظار



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