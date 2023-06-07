الصحة العالمية: تجربة مصر عالمية فى حملة 100 مليون صحة

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، نائب مدير المكتب الإقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحة أفريقيا Africa Health Excon ، إنه تم عرض التقدم الذى أحرزته مصر من خلال حملة 100 مليون صحة، لمسح وعلاج مرضى فيروس سى، موضحة أن هذا الإنجاز كان له مردود على أفريقيا والعالم.

وقالت، إن الدروس التى تعلمناها مهمة جدا لأن مصر فى الوقت الحالى فى طريقها لاستئصال فيروس سى بعد حملة 100 مليون صحة، موضحة، إن العلاج الذى تم تقديمه للمرضى كان له مردود على العالم لأن مصر كانت من أعلى معدلات العالم فى مجال الإصابة بفيروس سي حاليا أصبحت أول دولة بالعالم تقضى على الفيروس.

وأضافت، نحن فى طريقنا حاليا وبالتعاون مع وزارة الصحة لإصدار شهادة من المنظمة لمصر، باستئصال فيروس سى، وهو يتطلب تأكيد البيانات، ونحن نقدم الدعم التقنى لمصر ومنطقة شرق المتوسط للقضاء على آفة فيروس سى، موضحة إن فيروس بي أيضا نسعى للقضاء عليه من خلال الوقاية باللقاحات ويتم التشديد على اللقاح بعد الولادة لاستئصال فيروس بي.

وأضافت، أن تجربة مصر هى تجربة عالمية حيث إن حملة 100 مليون صحة قامت بفحص 60 مليون شخص، وكانت منظمة جدا، ولديها نظام قوى من البيانات، موضحةأن الشخص الذى ثبت أنه مصاب بالفيروس تم علاجه على الفور وكانت تجربة ناجحة لمصر وللعالم.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عن الفيروسات الكبدية بحضور هارفى اولتر مكتشف فيروس سى، والدكتور وحيد دوس رئيس لجنة الفيروسات الكبدية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بطب المنصورة، والبروفوسير جون وورد رئيس الاتحاد الدولى للفيروسات الكبدية، والدكتورة منال حمدى السيد أستاذ ورئيس قسم الأطفال بطب عين شمس، مستشار الفيروسات الكبدية بمنظمة الصحة العالمية.