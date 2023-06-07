الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تطلق مبادرة لتوزيع المظلات لضيوف الرحمن

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نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، مبادرة "ظل ووقاية"، والتي تستهدف ضيوف الرحمن والزائرين، وذلك في مسجد "أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها" بالتنعيم في العاصمة المقدسة.



وتهدف إلى توزيع المظلات الشمسية والمياه الباردة والهدايا الترحيبية لضيوف الرحمن وزائري المسجد، بمشاركة فريق من منسوبي الفرع ومجموعة من المتطوعين عبر منصة العمل التطوعي، كما تهدف إلى سلامة وصحة ضيوف الرحمن؛ لاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة من ارتفاع في درجات الحرارة، وحمايتهم من أشعة الشمس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).



وفي السياق، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تقديم خدماتها الدعوية والإرشادية لضيوف الرحمن الذين يفدون لأداء مناسك الحج عبر المدينة المنورة من خلال تجهيز مراكز التوعية الإسلامية والكبائن الميدانية، التي تُسهم في توجيه الحجاج إلى كيفية أداء مناسكهم بالشكل الصحيح الذي يتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية.



وتتضمن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن المتواجدين بالمدينة المنورة قبل مغادرتهم للأراضي المقدسة، توفير هاتف مجاني للاستفسار عن أحكام الحج، وإلقاء الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات اليومية في مساجد المدينة، وتوزيع مطبوعات توعوية وإرشادية مفصلة عن كيفية أداء كل مناسك الحج في الأماكن المختلفة، إضافة إلى توظيف عدد من الدعاة والمترجمين لتزويد الحجاج بالمعرفة والمعلومات اللازمة لأداء المناسك بشكل صحيح.



ومن ضمن الخدمات أيضا توفير الشاشات المكتبية الرقمية التي تحتوي على مواد علمية يمكن للحاج تحميلها عبر الجوال بكل سهولة، حيث تعد هذه الشاشات إضافة قيمة لتجربة الحجاج والمعتمرين، لما تقدمه لهم من مساعدة على تحقيق أفضل استفادة من رحلتهم وتوفير الوقت والجهد في البحث عن المعلومات اللازمة لأداء المناسك بشكل صحيح، كما تقوم الأمانة بتنظيم دخول الحجاج للصلاة والزيارة في المساجد التاريخية بالمدينة المنورة.