اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى مطعم بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 12:48 م
السيطرة على حريق فى مطعم بالإسماعيلية دون خسائر بشرية جانب من الحريق
الإسماعيلية- صبرى غانم

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سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمحافظة الإسماعيلية على حريق شب فى مطعم للدجاج فى شارع السكة الحديد دائرة قسم ثان الإسماعيلية دون خسائر بشرية. 
 
كان تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق فى مطعم للدجاج فى شارع السكة الحديد دائرة قسم ثان الإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحريق. 
 
وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية. 
 
 



 


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