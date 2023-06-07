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السكة الحديد تعلن بدء حجز تذاكر قطارات أسبوع عيد الأضحى من الغد.. تفاصيل

الأربعاء، 07 يونيو 2023 12:10 م
السكة الحديد تعلن بدء حجز تذاكر قطارات أسبوع عيد الأضحى من الغد.. تفاصيل جدول مواعيد حجز القطارات في العيد
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت هيئة السكة الحديد أنه يتم الحجز المسبق إجازة عيد الأضحى المبارك، قبل أسبوع من العيد، وفقا لجدول التشغيل الطبيعى للقطارات، وذلك على النحو التالى. 
 
فتح الحجز يوم 8 /6 للسفر يوم 22 /6 
الحجز يوم 9/ 6 للسفر يوم 23 / 6
الحجز يوم 10 /6 للسفر يوم 24 /6
الحجز يوم 11 /6 للسفر يوم 25 /6 
الحجز يوم 12 / 6 للسفر يوم 26 /6
الحجز يوم 13 / 6 للسفر يوم 27 / 6
الحجز 14 / 6 للسفر يوم 28 / 6.
 
وقبل العيد بأيام يتم الدفع بقطارات إضافية حسب نسب الإقبال ويكون الحجز عليها قبل السفر بيوم. 
 
ومن المقرر أن يتم تشغيل قطارات مخصوص وقطارات تالجو يوميا على خط الصعيد، بالإضافة إلى تشغيل قطارات خاصة مكيفة وقطارات درجة 3 مكيفة.
 
طريقة الحجز الكتروني:
 
وأوضحت الهيئة طرق الحجز من خلال التطبيق، حيث يتم الاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار من قائمة الاستعلام الموجودة بالتطبيق، ويتم الضغط على درجة السفر للانتقال إلى صفحة الحجز، ثم يقوم الراكب بقراءة الشروط والموافقة وبدء الحجز، ثم يتم تحديد يوم السفر وحجز الرحلة في الموعد المناسب له، و إتمام الحجز بالدفع الإلكترونى من خلال الكروت البنكية، وفى النهاية يتم إصدار التذكرة الخاصة بك بعد الدفع الإلكترونى وبها كافة بيانات الرحلة، مشيرة إلى أن التطبيق به بيانات محدثة بشكل لحظى من خلال النظام المركزى لهيئة السكة الحديد.
 
 
 
سكه الحديد
 

 


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