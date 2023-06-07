الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يصل زامبيا للمشاركة فى قمة "كوميسا" الأربعاء، 07 يونيو 2023 08:11 م الرئيس السيسي رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وصل الرئيس السيسي إلى زامبيا للمشاركة فى قمة "كوميسا" ، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها. الرئيس السيسي زامبيا الكوميسا قمة الكوميسا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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