اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يصدّق على قانونين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات

الأربعاء، 07 يونيو 2023 01:33 م
الرئيس السيسي يصدّق على قانونين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 5 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة برينكو سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال شمال سيناء للزيت ليمتد.
 
كما صدق الرئيس السيسي علي قانون رقم 3 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة أيوك برودكشن بى.في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقةجنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية.
 
نشر القانونان فى الجريدة الرسمية.

السيسي

الرئيس السيسي

وزير البترول

الهيئة المصريه للبترول



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي ونظيره الأنجولى يعقدان اليوم جلسة مباحثات ثنائية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 01:03 م

الرئيس السيسى يبدأ جولة أفريقية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق.. متحدث الرئاسة: الرئيس يعقد سلسلة مباحثات ثنائية مع زعماء دول القارة السمراء.. ويشارك فى أعمال قمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:28 م

الرئيس السيسى يبدأ جولة خارجية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:20 م

رئاسة الجمهورية تنعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق.. وتؤكد: كان قامةً طبيةً ورمزاً للعمل الدؤوب والتفانى ودماثة الخلق.. وقدم إسهامات مخلصة لخدمة وطنه طوال فترة عمله للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة