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الرئيس السيسى يدعو إلى التوقيع على اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:52 م
الرئيس السيسى يدعو إلى التوقيع على اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام حول قضية سد النهضة، داعيا إلى ضرورة التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند إلى القانون الدولى.

 

قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الانجولى، إن النيل هو المورد الوحيد لمصر، حيث أن 90 % من أراضى مصر عبارة صحراء، وأن الجزء المعمور في مصر هو فقط المحيط بنهر النيل وصالح للزراعة.

 

عن الأزمة الليبية، دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة بحث الأزمة الليبية وإيجاد حل للصراعات الدولية لا سيما الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

 


السيسي

أنجولا

افريقيا

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سد النهضة

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