اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يونيو 2023 06:00 ص
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"الدفاع الروسية" تنفى أنباء الانسحاب من بيرخوفكا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 06:00 ص
"الدفاع الروسية" تنفى أنباء الانسحاب من بيرخوفكا الدفاع الروسية
أحمد علوى

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، سيطرة القوات الروسية بشكل كامل على بيرخوفكا بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت)، مشيرة إلى أن التقارير التي تزعم أن القوات الروسية قد انسحبت غير صحيحة.
 
وأشارت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة تاس الروسية إلى أن الهجوم الأوكراني تم صده بنجاح ولم يحدث خرق للدفاعات.
 
وذكرت الوزارة أن بيركوفكا بالقرب من أرتيوموفسك تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية، وأن التقارير التي قدمتها بعض المصادر التي تدعي أن القوات الروسية اسنحبت من بيركوفكا مزعومة".
 
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد قال، في وقت سابق الثلاثاء، إن موسكو ترفض رفضا قاطعا الاتهامات بأنها كانت وراء الهجوم الصاروخي على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، مؤكدة أن العمل التخريبي تم بأمر من كييف الذي يجب أن تتحمل المسؤولية.
 
وقصفت القوات الأوكرانية محطة كاخوفكا في ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء، باستخدام صواريخ أطلقت من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد. وانهارت صمامات بوابة السد في سد المحطة نتيجة القصف، بحسب وكالة "تاس".

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