الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة دمياط، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

وكشفت التحريات قيام المتهمان بتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.