الداخلية تضبط شبكات اتصالات لخدمات الإنترنت دون تراخيص

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسماعيلية لقيامهما بإدارة شبكات إتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى قيام شخصين مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، بإنشاء وإدارة شبكات اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين مقابل مبالغ مالية منهم بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية والجهات المختصة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما الأجهزة المستخدمة فى إدارة شبكات الاتصال وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإنشاء وإدارة تلك الشبكات المُشار إليها وتوزيع خدمة الإنترنت بدون ترخيص على المواطنين، مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.