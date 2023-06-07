الداخلية تضبط المتهم بسرقة سيارة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لسرقته سيارة من داخل جراج، وإعادة السيارة لمالكها.

وتلقي قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (حارس جراج خاص - مقيم بدائرة القسم) .. لقيامه بسرقة السيارة خاصته حال قيامه بركنها داخل الجراج محل عمل المشكو فى حقه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".. كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط مسكنه.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.