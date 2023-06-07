اليوم السابع
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الجيش الصومالى يتصدى لهجوم إرهابى بإقليم شبيلى ويقتل 20 من ميليشيا "الشباب"

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:05 ص
الجيش الصومالى يتصدى لهجوم إرهابى بإقليم شبيلى ويقتل 20 من ميليشيا "الشباب" الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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نجحت القوات المسلحة الصومالية، اليوم الأربعاء، في التصدي لهجوم إرهابي بمنطقة ”بلد أمين” بإقليم شبيلي السفلى بجنوب غربي العاصمة مقديشو، تورطت فيه عناصر مليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأكد ضباط بالجيش الصومالي، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، أن العناصر الإرهابية تعرضت لهزيمة نكراء.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية، داود أويس جامع، إن الجيش الصومالي خلال تصديه للهجوم الإرهابي تمكن من القضاء على 20 عنصرا إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

 


الصومال

الجيش الصومالى

القوات المسلحة الصومالية

إقليم شبيلي السفلى



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