وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، هنأ رئيس الجمعية العامة تشابا كوروشي: الجزائر، جيانا، جمهورية كوريا، سيراليون وسلوفانيا على انتخابها للانضمام للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.

الجدير بالذكر أن المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن يتم تخصيصها لمناطق العالم الإقليمية، وهي: مقعدان للمجموعة الأفريقية. تشغلهما في الوقت الراهن الجابون وغانا اللتان تنتهي عضويتهما في المجلس آخر العام الحالي، مقعد لمجموعة دول آسيا وبلدان المحيط الهادئ، الذي تشغله حاليا دولة الإمارات العربية المتحدة، مقعد لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وتشغله البرازيل، ومقعد لمجموعة دول أوروبا الشرقية والذي تشغله ألبانيا.

كما يتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، منها عشرة غير دائمي العضوية يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة التي تمثل جميع الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، والأعضاء الخمسة الآخرون دائمو العضوية في المجلس وهي: المملكة المتحدة، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وروسيا.