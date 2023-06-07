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الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على تجنس 21 مواطنا بجنسيات أجنبية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:28 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على تجنس 21 مواطنا بجنسيات أجنبية جواز سفر -ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية رقم 931 لسنة 2023 بالإذن لـ 21 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، حيث تنص المادة 10 من القانون على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

 
 
 
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

 

قرار وزير الداخلية
قرار وزير الداخلية

 


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