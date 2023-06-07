اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية تتلقى مبادرة سودانية لحل الأزمة: نرحب بجميع مبادرات الداخل

الأربعاء، 07 يونيو 2023 01:57 م
الجامعة العربية تتلقى مبادرة سودانية لحل الأزمة: نرحب بجميع مبادرات الداخل الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم أمس مبادرة من شخصيات مدنية سودانية رفيعة المستوى بعنوان "المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية".

 

وأشادت هذه الشخصيات خلال لقاء مع ممثلى الأمانة العامة بقرار القمة العربية الأخيرة فى جدة الذى أكد على احترام سيادة السودان والعمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية، كما أثنت على الجهود الكبيرة التى تبذلها الدول العربية على المستوى الإنسانى لمواجهة تحديات المرحلة الحالية.

 

واعتبر جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن الجامعة العربية منفتحة على جميع مبادرات الحل السودانية دون تبنى مبادرة بعينها.

 

هذا وتواصل الأمانة العامة تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى للمساهمة فى حل الأزمة السودانية واستعادة السلام والاستقرار فى البلاد.

 

 


الجامعة العربية

السودان

أزمة السودان

حل الأزمة السودانية

مبادرات السودان

الأوضاع في السودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة