الثانية على الإعدادية بالغربية: القرآن الكريم سر تفوقي وسأسعي للحفاظ على التفوق

الغربية مصطفى عادل

سادت حالة من الفرحة داخل منزل الطالبة حنين محمد سالم ضيف الله محمد الحاصلة على المركز الثاني على مستوي محافظة الغربية في نتيجة الشهادة الاعدادية بمجموع 279.5 درجة وتفوقفها للمرة الثانية هذا العام بعد حصولها على المركز الأول على مستوي المحافظة في الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول.

وعمت الفرحة ارجاء المنزل، وتلقت الأسرة التهاني والتبريكات من اقاربهم وجيرانهم بقرية الجابرية مركز المحلة الكبري.

واعربت والدة الطالبة عن سعادتها بتفوق نجلتها في الامتحانات وتفوقها دراسيا وحصولها على المركز الثاني على مستوي المحافظة، مؤكدة أن نجلتها متفوقة دراسيا وكانت تتوقع تفوقها دراسيا واختيارها من بين الاوائل

وأضافت الأم لـ "اليوم السابع"، أن نجلتها كانت تركز بشكل كبير في الدراسة والمذاكرة والمراجعة، وحفظ القرآن الكريم، وكانت لا تؤجل مراجعات وتحرص على المذاكرة بشكل مستمر.

واوضحت أن نجلتها كانت تحرص على المذاكرة باتقان وسعيها للتفوق وتحقيق حلمها، مبينة أن الأسرة كانت توفر لها المناخ المناسب لكي تتمكن من التركيز في المذاكرة وخاصة وقت الامتحانات

وأشارت أن نجلتها من المتفوقين دراسيا على مدار سنوات المرحلة الاعدادية وكانت تتوقع لها التفوق في هذا التيرم.

أما الطالبة حنين محمد سالم فقالت أن فرحتها لا توصف بتفوقها دراسيا، مشيرة انها كانت تتوقع التفوق لانها اجتهدت طوال فترة الدراسة، مؤكدة انها من حملة كتاب الله وأن القرآن الكريم هو سر تفوقها دراسيا.

وأشارت أنها كانت تذهب للدروس وتعود للمنزل وتذهب للكُتاب وتراجع ما تحصلت عليه من معلومات في الدروس وتراجع القرآن الكريم وكانت تواظب على ذلك الأمر طوال فترة الدراسة.

وأوضحت أنها ستواظب على الاجتهاد في المرحلة الثانوية لتصبح من اوائل الجمهورية.