وأكد المجلس، في بيان اليوم عقب اجتماعه الشهري ، أن خيار التصويت للدكتور جهاد ازعور حتمي وبديهي في ظل قرار التيار منذ فترة بعدم اللجوء إلى الورقة البيضاء كونها أصبحت تعبيراً عن عجز باتخاذ القرار المناسب كما يتم تصويرها كعمل تعطيلي يؤدي إلى إطالة أمد الفراغ مع كل مساوئه.

وأعلن المجلس السياسي في التيار الوطني الحر تأييده الكامل لقرار رئيس التيار النائب جبران باسيل والهيئة السياسية بالموافقة على دعم الوزير الأسبق الدكتور جهاد أزعور كمرشح للانتخابات الرئاسية بالتوافق مع مجموعة من الكتل النيابية.

وأضاف المجلس أن الكتل المتوافقة على المرشح جهاد أزعور تمثل الأغلبية الساحقة بين المسيحيين وتحظى كذلك بحيثية وطنية كبيرة، موضحا أن التوافق على هذا الترشيح قد استغرق وقته بسبب إصرار التيار على عدم تبني أي مرشّح مواجهة أو تحدٍّ لأي طرف من اللبنانيين؛ مستندًا إلى وجوب تغليب منطق التوافق والتلاقي.

جدير بالذكر أن التيار الوطني الحر له 17 نائبا من بين 128 نائبا في مجلس النواب الحالي، كما يقود تحالف نيابي يضم 21 نائبا، إلا أن أعضاء التحالف غير مجمعين على قرار التيار بدعم المرشح للرئاسة جهاد أزعور.