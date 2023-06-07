التعليم تحذر من جمع تبرعات عند استلام ملفات المتقدمين للصف الأول ورياض الأطفال

وجهت المديريات التعليمية ، تعليمات للمدارس عن ضوابط التقدم للعام الدراسي المقبل 2023/2024، مشددة على منع جمع أي طوابع بريد من أولياء الأمور علي ملفات الالتحاق بجميع مراحل التعليم بالمدارس ويتم جمع دمغات خاصة بصندوق دعم المشروعات وتنمية الموارد ونقابة المهن على طلب الالتحاق فقط.

وأوضحت المديريات أنه يمنع طلب شهادات الميلاد كمبيوتر حديثة اصدار لسنة 2023م من أولياء الأمور عند قبول ملفات الالتحاق بالمدارس لجميع المراحل التابعة لعدم وجود قرار او کتاب دوري أو قانون يجيز اجبار ولي الأمر علي استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة اصدار لسنة 2023م، وعدم قبول أي تبرعات تحت أي مسمي من أولياء الأمور عند قبول ملفات التقديم بجميع المراحل أو التحويلات.

وشددت المديريات التعليمية، علي عدم اجبار ولي الأمر علي شراء ملفات الالتحاق بالمدارس في جميع المراحل من المدرسة عن طريق الوحدة المنتجة او الجمعيات التعاونية الطلابية أو من مكتبة معينة تابعه لمعلم في المدرسة المتقدم اليها الملف، وذلك في إطار حرص على المصلحة العامة لجميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية وتحقيقا لمبدأ الشفافية والتخفيف عن كاهل اولياء الأمور

ووجهت المديريات، يتشكيل لجنة من الإدارات وبعضوية كلا من إدارة المتابعة – التوجيه المالي والاداري - الشئون القانونية - مديري جميع المراحل لمتابعه البنود سالفة الذكر وإحالة المخالفين للشئون القانونية، وفي حالة وجود مخالفة تقع المسئولية علي كلا من مدير المدرسة وسكرتير المدرسة ولجنة استلام الملفات بالمدرسة.