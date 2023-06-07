التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا فى مياه ترعة بالمنشاه جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 12 سنة مصرعه يقيم بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصرعه غرقا بالترعة الفؤادية دائرة المركز تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقلها للمستشفى المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه قطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل غرقا داخل الترعة الفؤادية دائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بغرق شخص بترعة الفؤادية دائرة مركز المنشاة حيث تبين غرق المدعو سلام ا م س 12 سنة طالب ويقيم بذات الناحية " وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري ".

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال والده المدعو أحمد م س ا 63 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالأستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.