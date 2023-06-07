اليوم السابع
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التحقيقات: المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية بالجمالية استخدمت أسلوب المغافلة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:00 ص
التحقيقات: المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية بالجمالية استخدمت أسلوب المغافلة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن السيدة المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية وبيعها في أحد المحال بمنطقة الجمالية، اعترفت بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) "تعمل طرفه".

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة.

 

وتمكنت الجهود من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزتها (مشغولات ذهبية مجهولة المصـــــدر) حال قيامها بمحاولة بيعها لأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية بثمن لا يتناسب مع قيمتها، وباستدعاء المجنى عليه حضر نجله وتعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.


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