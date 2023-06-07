اليوم السابع
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التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع" بالمنيا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:44 م
التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع" بالمنيا التحالف الوطنى للعمل الأهلى
كتب محمد السيد الشاذلى

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نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم، ورشة عمل بمحافظة المنيا، تناولت مناقشة التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتنمية صغار المزارعين وتحسين الإنتاجية الزراعية بجانب عرض عدد من التوصيات والمقترحات التى يتم العمل عليها خلال تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة "ازرع" وذلك بمشاركة عدد من القيادات المجتمعية والشخصيات العامة.

 

 جاء ذلك على هامش المؤتمر الجماهيرى الأول للتحالف بمحافظة المنيا وقبل ساعات من إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة "ازرع" التى تتم بشكل تشاركى بين مؤسسات المجتمع المدنى والحكومة والتعاونيات الزراعية.

 

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى انطلق فى شهر مارس 2022، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

 
 
التحالف الوطنى للعمل الأهلى 2
التحالف الوطنى للعمل الأهلى 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

ورشة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلى
ورشة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلى

 


التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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