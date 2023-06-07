وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال داهمت مسجد "أبو بكر الصديق"، واستدعت إمامه، وفتشت عددًا من المخازن القريبة منه، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب من المكان.

وفي السياق ذاتها، شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها على مدخل ودوار البلدة المؤدي لمُحافظتي "جنين" و"طولكرم" الجارتين، ووضعت المزيد من الحواجز الأسمنتية، في ظل تكثيف وجودها العسكري، منذ إطلاق نار على مُستوطنين في بلدة "حوارة" جنوب "نابلس" الليلة الماضية.