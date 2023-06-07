الأولى بالشهادة الإعدادية فى القليوبية: أتمنى أكون جراحة مشهورة

القليوبية - إبراهيم سالم

عبّرت كنزي هاني، الأولى بالشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، عن سعادتها بكونها إحدى أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية، مؤكدة أن طموحاتها في النجاح ستظل مستمرة حتى تحقق هدفها، موضحة أنها كانت تذاكر 4 ساعات يوميا دون أي تأثير من المحيطين لثقتهم في قدراتها، وأنها كانت تتلقى الدعم من والدها الذى يعمل بفرنسا ومن والدتها وأساتذتها الذين كانوا يرون فيها مشروع نجاح محقق الحدوث.

وأكدت الطالبة الأولى بالشهادة الإعدادية بالقليوبية أن زملاءها بالدراسة كانوا يطلقون عليها لقب "الدحيحة"، ومدرسوها كانوا يتوقعون لها أن تكون من الأوائل على مستوى المحافظة، موضحة: "إن شاء الله عندي حافز ودافع أن أكون الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتحق بكلية الطب، والتخصص في مجال الجراحة لأنها مهنة ملائكة الرحمة".

ونشر "اليوم السابع" أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023، حيث جاءت القائمة وشملت 17 أول على مستوى المحافظة ممن حصلوا على الدرجات النهائية بمجموع الفصلين الدراسي "الأول والثاني"، وأظهرت النتائج اكتساح الطالبات البنات للأولاد في قائمة الأوائل، حيث حصل 13 طالبة على الدرجات النهائية، فيما حصل 4 طلاب فقط على الدرجات النهائية.

وكشفت قائمة الأوائل تصدر إدارة بنها التعليمية قائمة الأوائل بـ8 طلاب، وجاءت في المركز الثاني إدارة الخصوص التعليمية بـ 4 طلاب، وجاءت بالمركز الثالث إدارة طوخ التعليمية بطالبين، وجاءت بالمركز الرابع إدارات "العبور وقليوب وشبين القناطر" بطالب عن كل إدارة، فيما خرجت من المنافسة كلا من إدارات "شبرا الخيمة شرق، وشبرا الخيمة غرب، والقناطر الخيرية، وقها، وكفر شكر، والخانكة".

واعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023، بنسبة نجاح بلغت 80.67%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89%، بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبها أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالبا وطالبة، نجح منهم 78036 طالبا وطالبة.