الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة ومناطق متفرقة، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية، وأمطار خفيفة رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.