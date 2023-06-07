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الأرصاد: رياح محملة بالأتربة تصل محافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبرى خلال ساعات

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:06 م
الأرصاد: رياح محملة بالأتربة تصل محافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبرى خلال ساعات إيمان شاكر
كتب أحمد عرفة

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أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة أطلقت تحذيرات بحالة من التقلبات الجوية غدًا الخميس، وبدأت التقلبات الجوية اليوم بالصحراء الغربية برياح محملة بالأتربة والرمال.
 
وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج كل الزوايا، المذاع على قناة ON، أنه خلال الساعات المقبلة ستصل الرياح المحملة بالأتربة لمحافظات شمال الصعيد ثم القاهرة الكبرى، وستكون أقل حدة من الأسبوع الماضي.
 
وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية ذروتها الخميس، ويوم الجمعة ستستمر الرياح ولكن ستهدأ الأتربة، وستستمر فرص سقوط الأمطار في السواحل الشمالية، مطالبة المواطنين بضرورة الابتعاد عن اللوحات المعدنية.

الأرصاد

مصر

ايمان شاكر

رياح

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