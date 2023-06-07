اليوم السابع
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احذر.. حالات توقعك في جريمة عدم تسليم الميراث.. تفاصيل

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:03 م
احذر.. حالات توقعك في جريمة عدم تسليم الميراث.. تفاصيل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أركان متعددة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.

ويقول المحامى خالد محمد، إن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:

1- وجود تركة مملوكة للموروث.

 

2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

 

3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

 

وأضاف أنه إذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لتصون القانون.


الميراث

القانون المصرى

معلومه قانونيه

اخبار الحوادث



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