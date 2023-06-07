إنقاذ 26 سائحا بولنديا بعد تعرض لنش سياحى للغرق فى رحلة بحرية بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن طاقم لنش سياحى بمرسى علم من انقاذ 26 سائح بولندي الجنسية، و8 آخرين كانوا على متن لنش سياحى آخر تعرض للغرق اثناء رحلة بحرية " غوص " بشواطئ مرسى علم

البداية عندما تعرض لنش سياحى يدعى " نيوم دريم " للغرق وكان على متنه 26 سائح بولندي و6 طاقمه، ومرشدين، بمنطقة قطعة الشرم جنوب البحر الأحمر أثناء إبحاره لرحلة غوص.

بمشاهده طاقم لنش آخر يدعى " إنجوى" تعرض اللنش الأول للغرق قاموا بإنقاذهم جميعًا ونقلهم إلى لنشهم، وتبين أنه كان على اللنش الغارق 26 سائح بولندي، و6 أفراد "طاقم عمله" ومرشدين، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجارى العرض على النيابة .