إقبال سياحى على المعابد والمقابر الفرعونية شرق وغرب الأقصر.. صور

حالة من الرواج السياحى لم تشهدها محافظة الأقصر من سنوات طويلة، تشهد تلك الفترة من العام الجارى حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج السياحية القادمة من حول العالم لزيارة المعالم الأثرية شرقًا وغربًا حول عاصمة الحضارة المصرية القديمة، وسط أجواء من البهجة بين العاملين بالقطاع السياحى فى مصر.

وفى هذا الصدد يقول الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، أن الأقصر تشهد فى تلك الفترة حالة من الإقبال السياحى المميزة، وسط زيادة فى حركة السياح الزائرين من حول العالم لأكثر من 20% خلال الثلث الأول من عام 2023، وذلك مقارنة بالعام الماضى 2022،

ويضيف الخبير السياحى محمد عثمان، لـ"اليوم السابع"، أن الموسم السياحى الشتوى فى العام الحالى تخطى أرقام زيارات السياح فى مصر ومعدلات عام 2019 الذى يعتبر الأعلى مؤخرًا، موضحًا أنه من المتوقع بنهاية العام الجارى أن يصل إعداد السائحين حول مصر لأكثر من 14 مليون سائح من كافة أرجاء العالم، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الفعاليات الثقافية والمؤتمرات، مثل خمسة عروض مقدمة لإقامة عروض أزياء فى معابد الأقصر قريبًا.

أما صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، أنه يشهد الموسم الشتوى حالة من الإقبال السياحى المميز، حيث يزور السياح المعابد الفرعونية بالكرنك ومعبد الأقصر ومعابد حتشبسوت والرمسيوم ومقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربى، موضحًا أنه لا يدخل سائح مدينة الأقصر إلا ويزور معبد الكرنك الذى يعد أحد أكبر دور العبادة فى العالم بمساحة تفوق 247 فدانا للمجموعة الأثرية داخل المعبد الذى بنى منذ أكثر من 2000 عام مضت، حيث أنه أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذى كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات".

ويضيف صلاح الماسخ لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تضم بجانب معالم البر الشرقى فيوجد فى البر الغربى أيضًا تحفة فرعونية مميزة وهى "معبد الرمسيوم" الذى بناه الملك رمسيس الثانى، حيث يضم معبد الرامسيوم عدد من التماثيل الضخمة للملك رمسيس الثانى ونقوش تحكى طبيعة الحياة فى تلك الفترة من الدولة الفرعونية، وتسجل الصور والنقوش التى تزين جدار المعبد وقائع معركة قادش الشهيرة التى انتصر فيها الملك رمسيس الثانى على الحيثيين وكيفية تخطيطه للحرب، أما معبد الملكة حتشبسوت يعد قبلة لجميع السائحين الأجانب والمصريين خلال زيارة الأقصر، حيث أن حتشبسوت تعتبر أول ملكة فرعونية حكمت مصر وشيدت المعبد لرصد تاريخ حكمها للبلاد الذى كان يمثل قمة الرخاء والازدهار فى الحضارة الفرعونية، ويتكون المعبد من 3 طوابق متتابعة على شرفات مفتوحة مبنية بالكامل من الحجر الجيرى، ونصبت أمام أعمدة تماثيل من الحجر الجيرى للإله أوزوريس وللملكة حتشبسوت فى توزيع سحرى، ويوجد على جدران المعبد عشرات النقوش للبعثات بحرية أرسلتها الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت للتجارة وإحضار البخور من تلك البلاد، كما توجد معالم أثرية متنوعة حول الأقصر، ومنها فى البر الغربى معبد الرامسيوم وتمثالى ممنون ومقابر وادى الملوك والملكات ومقابر النبلاء.