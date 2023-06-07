اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يونيو 2023 07:22 م
أكرم القصاص
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إعلان مرحلة جديدة من الخدمات بالأحياء الثالث والرابع والخامس فى دمياط الجديدة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 06:53 م
إعلان مرحلة جديدة من الخدمات بالأحياء الثالث والرابع والخامس فى دمياط الجديدة جانب من الجولة
دمياط معتز الشربيني

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شهد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقة  المحاسب عبد الحميد السنباطى نائب رئيس الجهاز  اللواء ياسر شحاتة مدير أمن الجهاز و المهندس عاصم اللبان المشرف العام على التنمية واللجنة المشكلة اصطفاف معدات شركة المنصورة للخدمات البيئية، واستعراض  نماذج  المعدات والسيارات الحديثة، وعرض الخدمات التى تقوم بها الشركة طبقا لأمر الإسناد، والصادر بأعمال النظافة العاملة والجمع المنزلى للحى الثالث والرابع والخامس وجنوب الحى الرابع وغرب الجامعة ومداخلهم بالمدينة، بإجمالى مبلغ 31079760جنيه لخدمة المواطنين .
 
 
وأكد رئيس مدينة دمياط الجديدة  على دعم منظومة التنمية والنظافة لتوفير كافة الخدمات البيئية لسكان المدينة والحفاظ على المظهر الجمالى لتواكب المشروعات القومية للإسكان التى تم الانتهاء منها بالاضافة الى المشروعات القائمة مع التأكيد على الإدارات المعنية بمتابعة الأعمال، وعمل تقرير يومية بنسب الإنجاز والاعمال طبقا للتكليفات الصادرة لرؤساء الأحياء.
 
 
 
 
 
 

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