وقالت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الإصابات تركزت في الأطراف السفلية، وجرى نقلها للمُستشفيات للعلاج.

وكانت قوات الاحتلال نفذت عمليات مداهمات وتفتيش واعتقال في المخيم، حيث اندلعت على إثر ذلك مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ومنازلهم.