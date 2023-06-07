إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم أعلى محور 26 يوليو وطريق إسكندرية الصحراوي

كتب بهجت أبو ضيف ـ عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو بكرداسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو، اتجاه ميدان لبنان بكرداسة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين ملاكي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لإسعافهم.

وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفيما أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارتين نقل وملاكى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.