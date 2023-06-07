إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أثناء عبور الطريق الزراعى بكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر اصطدام سيارة بهم أثناء عبورهم الطريق بمركز كفر الدوار بالبحيرة. وكانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر اصطدام سيارة بهم أثناء عبورهم طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية كينج عثمان التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لإجراء الإسعافات الأولية للحالات المصابة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وكانت محافظة البحيرة شهدت مصرع شاب إثر إصطدامه بسيارة مسرعة أثناء عبورة الطريق بمركز غرب النوبارية، وبالفحص تبين مصرع "م .ا.س" 22 عاما إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق بمركز غرب النوبارية بالبحيرة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كما شهدت محافظة البحيرة مؤخرا حادث سير أسفر عن مصرع سيدة مسنة إثر اصطدام سيارة مسرعة بها أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة.